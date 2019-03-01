القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الجمعة 01/مارس/2019 - 01:32 م

رامي مالك يشارك في الجزء القادم من "جيمس بوند"

رامي مالك
رامي مالك
dostor.org/2536237

تحدثت تقارير إعلامية عن مفاوضات تجري بين النجم العالمي، رامي مالك، والشركة المنتجة للجزء القادم من سلسلة هوليوود، "جيمس بوند"، حول تأدية مالك لدور "الرجل الشرير" في الفيلم.

ومن المتوقع صدور الجزء القادم من السلسلة، في أكتوبر من العام الجاري، تحت عنوان "Shatterhand"، الذي سيكون الجزء الـ 25 من سلسلة "جيمس بوند".

ويخرج الفيلم القادم، كيري جوجي فوكوناغا، في حين تفاعل رواد التواصل الاجتماعي بشكل كبير لسماعهم عن اتفاق مبدئي بين مالك والمنتجين على مواعيد التصوير، لكن ردودهم وتعليقاتهم كانت متباينة.

كما سيكون الجزء الـ 25 هو الأخير الذي يظهر فيه النجم، دانييل كريغ، بدور العميل "007"، في حين يشارك فيه كل من النجوم: نعومي هاريس، بن ويتشاو، رالف فينيس، وكذلك الممثلة الفرنسية، ليا سيدو.

وكان النجم الأمريكي المصري قد فاز بجائزة الأوسكار قبل أيام، كأفضل ممثل لعام 2019، وذلك عن دوره في فيلم "Bohemian Rhapsody".

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