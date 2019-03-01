تقارير عن سقوط ضحايا إثر هجوم طالبان على منشأة عسكرية

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، أن 12 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان هاجموا منشأة عسكرية كبيرة بإقليم هلمند جنوبي البلاد حوالي الساعة الثانية صباح اليوم الجمعة.



وقتلت قوات الأمن أربعة منهم حتى الآن، بينما حاصرت القوات المسلحين الباقين داخل المجمع، طبقا للبيان.



وأكد البيان أن قوات الأمن الأفغانية تكبدت خسائر بشرية في الهجوم، لكن لن يتم الكشف عن العدد الدقيق، حالما يتم الانتهاء من عمليات تطهير المجمع من المسلحين.



ويضم المجمع قوات أمنية مسئولة عن إقليمي هلمند ونيمرو، وينتشر جنود ومستشارون عسكريون أمريكيون أيضا هناك.



كانت حكومة إقليم هلمند قد ذكرت في بيان أنه تم صد الهجوم على المنشأة العسكرية.



وأشار البيان إلى مقتل 3 انتحاريين وستة مهاجمين مسلحين.



وأعلن قاري محمد يوسف أحمدي، المتحدث باسم طالبان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن العديد من المهاجمين دخلوا المجمع.



ووقع الهجوم على المنشأة العسكرية، قبيل استئناف ممثلين من طالبان، يقيمون في العاصمة القطرية، الدوحة الجولة السادسة من المحادثات مع وفد أمريكي غدا السبت للبحث عن حل سياسي للحرب المستمرة في أفغانستان.