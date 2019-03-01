3 أفلام تتصدر الـ"بوكس أوفيس"

تشهد قاعات العرض السينمائية في هوليوود موسم أفلام الشتاء، حيث تتصارع 3 أفلام على حصد المزيد من الإيرادات.



ونرصد ترتيب هذه الأفلام من حيث الصدارة في الـ"بوكس أوفيس" على مستوى العالم.



فتصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد "هاو تو ترين يور دراجون: ذا هايدن وورلد" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 55.5 مليون دولار.



وتراجع فيلم المغامرة والحركة "اليتا: باتل أنجيل" من المركز الأول إلى المركز الثاني، هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 12 مليون دولار.



كما تراجع فيلم الرسوم المتحركة "ليجو موفي 2" من المركز الثاني إلى المركز الثالث، هذا الأسبوع، محققا إيرادات بلغت عشرة ملايين دولار.

