الجمعة 01/مارس/2019 - 12:35 م
لافروف: موسكو تؤيد خطوات حكومة مادورو لحل المشكلات الاقتصادية
إسراء شوقي
dostor.org/2536186
قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن الرئيس فلاديمير بوتين يقدم كافة الدعم للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وأضاف في مستهل مباحثات عقدها مع ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي في موسكو، أن فنزويلا تتعرض لتدخل سافر في شؤونها الداخلية.
من جانبها، أعربت رودريغيز عن امتنان مادورو والشعب الفنزويلي لروسيا على الدعم، الذي تقدمه لكاراكاس، وقالت: "إنه شرف كبير ومن دواعي فرحنا أن نكون هنا في روسيا، التي نناضل سويا معها من أجل مستقبل البشرية جمعاء".