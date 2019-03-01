لافروف: موسكو تؤيد خطوات حكومة مادورو لحل المشكلات الاقتصادية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن الرئيس فلاديمير بوتين يقدم كافة الدعم للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.





وأضاف في مستهل مباحثات عقدها مع ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي في موسكو، أن فنزويلا تتعرض لتدخل سافر في شؤونها الداخلية.



