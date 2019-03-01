القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
مصر
الجمعة 01/مارس/2019 - 12:34 م

"سعفان" يوجه بمتابعة نتائج ملتقيات التوظيف بالمحافظات

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
دعاء جابر
dostor.org/2536185

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديرى مديريات القوى العاملة التي تم عقد ملتقيات توظيف بها، بضرورة متابعة نتائج هذه الملتقيات خلال الشهور الثلاثة الأولى من انعقادها، فضلًا عن التعيينات التي تتم خلال الشهور الستة من تنفيذ هذه الملتقيات وحصر استمارة (1) تأمينات لمعرفة مدى الفرص التي تم شغلها فعليًا، وإخطار إدارة التشغيل بالوزارة بها أولًا بأول، وإعادة طرح فرص العمل المتبقية من خلال نشرة التشغيل الشهرية التي تصدرها الوزارة.

كما وجه الوزير مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بالوقوف على فرص العمل المتوقعة من خلال المشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية للعمل على توفيرها من خلال مركز تدريب المستقبل التابع للمديرية بمدينة المستقبل.

وفي هذا الإطار، عقد ياسر سعيد، مدير المديرية، اجتماعًا، والدكتورة نعيمة محمد محب، مدير عام منطقة وادى التكنولوجيا، إحدى أهم المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، حيث تم بحث سبل التعاون بين المديرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفرص العمل المتوقعة من خلال المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية وخاصة منطقة وادى التكنولوجيا، وذلك للعمل على توفيرها من خلال مركز التدريب التابع للمديرية بمدينة المستقبل.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على وضع آليات لاستمرار التواصل بين المديرية ومنطقة وادي التكنولوجيا للاطلاع الدوري على فرص العمل المتاحة من خلال المنطقة للعمل على الإعلان عنها والترشيح لها وشغلها من خلال مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ يومين

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ 5 أيام

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ 5 أيام

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

منذ اسبوع

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا

منذ أقل من شهر

طوارئ «كان 2019» تبدأ.. والحكومة: نعدكم بـ«حدث استثنائى»

الآن

سول تجدد التزامها بمشروعاتها الاقتصادية بعد فشل قمة "هانوي"

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 17 درجة

اليوم.. حفل محمد منير بحديقة الأسرة

بين الضحك والبكاء.. أزمة جديدة تضرب محمد صلاح

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

ضبط 5 عناصر إجرامية في السحر والجمال

بين الضحك والبكاء.. أزمة جديدة تضرب محمد صلاح

"احتجزه 5 أشخاص فحاول الهرب".. مصرع شاب قفز من أعلى عقار بالغردقة

ألبومات الصور

صور.. انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين

ضياء رشوان في ضيافة "الدستور"

بالصور.. حفل تأبين نائب رئيس جامعة أسوان

على مر الأجيال تحيي ذكرى العندليب بأوبرا الإسكندرية

رياضة

التفاصيل الجديدة لسقوط طائرة "سالا" أبرز عناوين الصحف الإنجليزية

تزايد فرص انتقال فيرنر لبايرن ميونخ تتصدر عناوين صحف ألمانيا

الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا للقاء بتروجيت فى الدورى

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

ضبط 5 عناصر إجرامية في السحر والجمال

بين الضحك والبكاء.. أزمة جديدة تضرب محمد صلاح

"احتجزه 5 أشخاص فحاول الهرب".. مصرع شاب قفز من أعلى عقار بالغردقة

ads
كشكول

أحمد عادل ينال الماجيستر بدرجة ممتاز في التاريخ الإسلامي

مصادر بالتعليم: أزمة بالإدارات نتيجة شرط القيد العائلي من الدرجة الرابعة

التعليم العالى يعتمد نتيجة برنامج نيوتن مشرفة لعام 2018/2019

"عبد الغفّار" يستقبل رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردني

أماني الشريف: رد فعل مُعلم الإسكندرية ضد الطالب "طبيعي"

الأمصار

الأردن تبحث مع الاتحاد الأوروبي مؤتمر بروكسل الثالث حول سوريا

منافس نتنياهو: الجلوس معه فى حكومة ليس خيارا مطروحا بسبب الفساد

النائب العام المصري يأمر بحبس 6 متهمين في حادث القطار

33 رحلة جوية روسية تغير مسارها بسبب النزاع بين الهند وباكستان

الرئيس الفلسطيني: نناشد الهند وباكستان احتواء الأزمة وعدم التصعيد

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

قفزة حادة فى عمليات غسل الأموال المرتبطة بالعملة المشفرة باليابان

"لف وارجع تاني".. السوشيال ميديا تسخر من الإخواني معتز مطر

"سولي" كلب جورج بوش الأب يبدأ عمله في مركز والتر ريد الطبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

احذر مشتقات الألبان.. 10 أطعمة تقتلك بالبطيء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎