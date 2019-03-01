"سعفان" يوجه بمتابعة نتائج ملتقيات التوظيف بالمحافظات

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديرى مديريات القوى العاملة التي تم عقد ملتقيات توظيف بها، بضرورة متابعة نتائج هذه الملتقيات خلال الشهور الثلاثة الأولى من انعقادها، فضلًا عن التعيينات التي تتم خلال الشهور الستة من تنفيذ هذه الملتقيات وحصر استمارة (1) تأمينات لمعرفة مدى الفرص التي تم شغلها فعليًا، وإخطار إدارة التشغيل بالوزارة بها أولًا بأول، وإعادة طرح فرص العمل المتبقية من خلال نشرة التشغيل الشهرية التي تصدرها الوزارة.



كما وجه الوزير مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بالوقوف على فرص العمل المتوقعة من خلال المشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية للعمل على توفيرها من خلال مركز تدريب المستقبل التابع للمديرية بمدينة المستقبل.



وفي هذا الإطار، عقد ياسر سعيد، مدير المديرية، اجتماعًا، والدكتورة نعيمة محمد محب، مدير عام منطقة وادى التكنولوجيا، إحدى أهم المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، حيث تم بحث سبل التعاون بين المديرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفرص العمل المتوقعة من خلال المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية وخاصة منطقة وادى التكنولوجيا، وذلك للعمل على توفيرها من خلال مركز التدريب التابع للمديرية بمدينة المستقبل.



وتم خلال اللقاء الاتفاق على وضع آليات لاستمرار التواصل بين المديرية ومنطقة وادي التكنولوجيا للاطلاع الدوري على فرص العمل المتاحة من خلال المنطقة للعمل على الإعلان عنها والترشيح لها وشغلها من خلال مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.