الخميس.. أمسية "تطور الموسيقى الكلاسيكية" فى جزويت الإسكندرية

يستقبل مسرح "الجراج" التابع لمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ أمسية موسيقية وندوة عن "تطور "اللحظات الرائعة للموسيقى الكلاسيكية من خلال الرسم" مع عازفة البيانو ناتليا كاديروفا Natalia Kadyrova، وذلك في السابعة من مساء الخميس الموافق 7 مارس.



يشار إلى أن "ناتاليا كاديروفا" حاصلة على الجائزة الأولى للمعهد العالى للموسيقى بباريس، وهى عازفة بيانو موهوبة قدمت مجموعة غنية من الألحان، فهي موسيقية منذ الصغر وفازت في الكثير من المسابقات وهي تعزف بانتظام في فرنسا وروسيا وهولندا وإسبانيا.