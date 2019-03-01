ضبط أجنبية حاولت بيع سبائك ذهبية مجهولة المصدر بالجمالية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية لعرضها سبائك ذهبية مجهولة المصدر للبيع.



وكان ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية تمكنوا من ضبط سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية"، وتعمل فى مجال التجارة، ومقيمة بأحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين، حال عرضها 8 سبائك ذهبية بإجمالى وزن 3 كيلو جرامات "مجهولة المصدر" للبيع على أحد أصحاب المحلات.



وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بتحصلها عليها من أحد أقاربها بالخارج، ويعمل فى مجال التنقيب، وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع فى منطقة الصاغة وشراء بضائع بقيمة البيع وشحنها لموطنها بالخارج.