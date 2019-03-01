غدا.. البابا تواضروس يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بوادي النطرون

يستقبل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما، غدًا السبت 2 مارس الجارى، بدير الأنبا بيشوى بصحراء وادى النطرون.



يذكر أن رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما زار مصر، يوم 24 فبراير الماذى ومن المقرر أن يختتم زيارته الرعوية 4 مارس المقبل.



وتأتى زيارة رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما إلى مصر، بمناسبة الاحتفال بالمئوية الثامنة، لمقابلة القديس فرنسيس الأسيزى والملك الكامل الأيوبى.