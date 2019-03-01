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الجمعة 01/مارس/2019 - 12:15 م

الإثنين.. الأقباط الأرثوذكس يبدأون الصوم الكبير على مدار 55 يومًا

الإثنين.. الأقباط
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
dostor.org/2536173

يبدأ الأقباط الأرثوذكس الصوم الكبير الذي تصل مدته إلى 55 يومًا متتالية، يوم الإثنين 4 مارس المقبل، الذي يختتم بليلة عيد القيامة المجيد يوم السبت 27 إبريل المقبل، والذي يطلق عليه "سبت النور".

ومن المقرر أن تبدأ الكنائس الأرثوذكسية بدءًا من يوم الإثنين الجاري، القداسات الإلهية بجميع الإيبارشيات على مستوى المحافظات المصرية، برئاسة أساقفة وكهنة الكنائس على رأسهم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وعلى مدار الـ 55 يومًا تغلق أبواب أديرة الرهبان والراهبات بجميع المحافظات المصرية، ولا يستقبلون بالأديرة زوارًا تمامًا، لتكريس تلك الفترة للصوم والصلاة فقط لاغير.

والصوم الكبير هو صوم سنوي من الدرجة الأولي، وهو أيضًا صوم سيدي، وتعتبره الكنيسة أقدس أصوام السنة، وأيامه هي أقدس الأيام، وينقطع فيه أقباط الكنيسة عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل حتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر.

وعلى مدار الـ 55 يومًا ينقطع الأقباط عن المأكولات الحيوانية والأسماك ومشتقات الألبان، ويكتفون بما هو نباتي فقط.

وفي هذا الصوم لا يؤكل "السمك" الذي يسمح به فى أصوام أخرى، لزيادة التقشف والتذلل أمام الله، ويختلف موعده من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد الذي يحدد في أي سنة من السنين بحسب قاعدة حسابية مضبوطة.

ويحتوي الصوم الكبير على ثلاث أصوام وهي: أسبوع الاستعداد أو بدل السبوت، والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام.

وقسمت الكنيسة الصوم الكبير إلى سبعة أسابيع يبدأ كل منها يوم الاثنين وينتهي يوم الأحد، وجعلت لأيام كل أسبوع قراءات خاصة ترتبط بعضها البعض ويتألف منها موضوع عام واحد هو موضوع الأسبوع.

وتقسم أحاد الصوم إلى 7 وهما كلًا من: "أحد الكنوز، وأحد التجربة، وأحد الابن الضال، وأحد السامرية وأحد المخلع، وأحد التناصير، وأحد الشعانين الذي يسبق أحد عيد القيامة".

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