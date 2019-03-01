القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
سياسي
الجمعة 01/مارس/2019 - 12:12 م

محمود كامل يسجل فى عمومية الصحفيين ويطالب الأعضاء بحسن الاختيار

محمود كامل
محمود كامل
الحسين عبيد - وليد صلاح
dostor.org/2536170

سجل منذ قليل، محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، والمرشح لعضوية المجلس، في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، حال اكتمال النصاب القانوني.

وقال كامل خلال التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، كنت أتمنى اكتمال النصاب القانوني اليوم، لاسيما أنني حينما ترشحت للانتخابات منذ 4 سنوات كنت رافعا شعار حضوركم هو الحل.

وأضاف كامل، أتمنى أن يحضر جمعة 15 مارس أكبر عدد ممكن من الزملاء، لاختيار من يرونهم قادرين على خدمة المهنة، متابعا:" مازلت أرفع شعار حضوركم هو الحل".

ووجه كامل رسالة لأعضاء الجمعية العمومية،:"دوركم اختيار الأصلح ومتابعة مجلس النقابة ومحاسبته على أدائه بشكل عام خلال مدته".

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، فتحت باب التسجيل في كشوف الحضور، أمام أعضاء الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم.

ويستمر التسجيل الحضور في كشوف الجمعية العمومية، حتى الثانية عشرة ظهرا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى، بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، ذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.

ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، والبالغ عددهم 8624، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

اقرأ أيضًا
منذ 10 شهر

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم

منذ 10 شهر

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن

الآن

سول تجدد التزامها بمشروعاتها الاقتصادية بعد فشل قمة "هانوي"

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 17 درجة

اليوم.. حفل محمد منير بحديقة الأسرة

بين الضحك والبكاء.. أزمة جديدة تضرب محمد صلاح

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

ضبط 5 عناصر إجرامية في السحر والجمال

بين الضحك والبكاء.. أزمة جديدة تضرب محمد صلاح

"احتجزه 5 أشخاص فحاول الهرب".. مصرع شاب قفز من أعلى عقار بالغردقة

ألبومات الصور

صور.. انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين

ضياء رشوان في ضيافة "الدستور"

بالصور.. حفل تأبين نائب رئيس جامعة أسوان

على مر الأجيال تحيي ذكرى العندليب بأوبرا الإسكندرية

رياضة

التفاصيل الجديدة لسقوط طائرة "سالا" أبرز عناوين الصحف الإنجليزية

تزايد فرص انتقال فيرنر لبايرن ميونخ تتصدر عناوين صحف ألمانيا

الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا للقاء بتروجيت فى الدورى

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

ضبط 5 عناصر إجرامية في السحر والجمال

بين الضحك والبكاء.. أزمة جديدة تضرب محمد صلاح

"احتجزه 5 أشخاص فحاول الهرب".. مصرع شاب قفز من أعلى عقار بالغردقة

ads
كشكول

أحمد عادل ينال الماجيستر بدرجة ممتاز في التاريخ الإسلامي

مصادر بالتعليم: أزمة بالإدارات نتيجة شرط القيد العائلي من الدرجة الرابعة

التعليم العالى يعتمد نتيجة برنامج نيوتن مشرفة لعام 2018/2019

"عبد الغفّار" يستقبل رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردني

أماني الشريف: رد فعل مُعلم الإسكندرية ضد الطالب "طبيعي"

الأمصار

الأردن تبحث مع الاتحاد الأوروبي مؤتمر بروكسل الثالث حول سوريا

منافس نتنياهو: الجلوس معه فى حكومة ليس خيارا مطروحا بسبب الفساد

النائب العام المصري يأمر بحبس 6 متهمين في حادث القطار

33 رحلة جوية روسية تغير مسارها بسبب النزاع بين الهند وباكستان

الرئيس الفلسطيني: نناشد الهند وباكستان احتواء الأزمة وعدم التصعيد

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

قفزة حادة فى عمليات غسل الأموال المرتبطة بالعملة المشفرة باليابان

"لف وارجع تاني".. السوشيال ميديا تسخر من الإخواني معتز مطر

"سولي" كلب جورج بوش الأب يبدأ عمله في مركز والتر ريد الطبي

الصحة

احذر مشتقات الألبان.. 10 أطعمة تقتلك بالبطيء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎