ضبط عاطل حاول ابتزاز أجنبية لإعادة جواز سفرها بالبساتين

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل ساوم سيدة أجنبية على إعادة جواز السفر الخاص بها، نظير مبلغ مالي، عقب عثوره عليه بدائرة قسم شرطة البساتين.



تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغًا من "تاميكا.إ"، 29 سنة، "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية"، بأنها حال تواجدها بأحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم، اكتشفت فقد جواز سفرها وقبل انصرافها تركت رقم هاتفها للعاملين بالمطعم للتواصل معها فى حال عثورهم عليه، وفى وقت لاحق تلقت اتصالًا هاتفيًا من رقم هاتف "محدد" طلب خلاله المتصل مبلغا ماليا قدره 5000 جنيه نظير إعادة جواز السفر الخاص بها.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.م"، 20 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوذته جواز السفر المشار إليه، وكذا شريحة الهاتف المحمول المستخدمة في الواقعة.



وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأنه حال سيره أمام المطعم محل الواقعة عثر على جواز السفر الخاص بالمبلغة، فاستعلم من العاملين بالمطعم عن مالكته وتمكن من الحصول على رقم هاتفها.