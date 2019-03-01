فريق ميوزيكانتى يتبرع بنسبة من أرباح حفله لضحايا حادث محطة مصر

قرر فريق ميوزيكانتى أن يقيم موعد الحفل مساء اليوم الجمعة بساقية الصاوى بموعده، وسيتم تخصيص نسبة من أرباح الحفل لصالح مستشفى أهل مصر للحروق وبنوك الدم، لدعم مصابي حادث قطار محطة مصر.



ويحيي الفنان رامي رفعت، نجم برنامج "صوت الحياة"، وفرقة ميوزيكانتى، الحفل، بساقية الصاوي بقاعة الحكمة في الثامنة مساءً، وسيقدم أغاني جديدة على "الترابيزة".



وطرح الموزع محمد العشي، صاحب فكرة فريق "ميوزيكانتي"، الأغنية الدعائية لعرضه الجديد الذي يحمل اسم "الترابيزة"، أما الأغنية فهي باسم "يوم شتوي"، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج رامي الجندي.



"يوم شتوي" من تأليف عبد الرحمن محمد ولحن احمد الهاشمي ورؤية فنية محمد العشي.



وقام بغنائها الفنان رامي رفعت، نجم برنامج "صوت الحياة"، المطربة نهى حافظ، محمد خلف، أحمد الهاشمي، علي التركي، رشا الشرنوبي، ميرة ضاحي، وفاء صالح، محمد أبو عيشة، ومصطفى خيرى.



وعرض ميوزيكانتي بعنوان "الترابيزة" يقدم فكرة جديدة للمسرح الغنائي بتوزيع أوركسترالي سيمفوني للفنان محمد العشي، بالاشتراك مع مجموعة متميزة من المطربيين وبقيادة المايسترو ناجي أنس.