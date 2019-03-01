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الجمعة 01/مارس/2019 - 12:09 م

داليا إيهاب.. مبدعة فن الأكابيلا: ما بكسبش من الفن جنيه

داليا إيهاب
داليا إيهاب
شيماء دهب
dostor.org/2536167

أن تعتمد على نفسك في فن غير متداول وتصر على أن تستكمل حلمك لآخر المطاف، هو حلم تريد داليا ايهاب يونس، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، أن تحققه، لذا تركت العمل بمجال الطب لتعمل في مجال التنمية كصانعة محتوى أو content creator، وحصلت على ماجستير إدارة الأعمال تخصص التسويق الدولي من جامعة ESLSCA الفرنسية.

داليا تصف نفسها بأنها فنانة الصوت والكلمة، وهي تمارس أنشطتها الفنية بجانب عملها اليومي، ولا تتكسب من الفن، قائلة: "ما بكسبش من الفن جنيه" كذلك لم تدرس الموسيقى، لكنها تعلمتها ذاتيا عبر الإنترنت ومشاركتها في كورال الجامعة الألمانية، ومن خلاله تعلمت أساسيات الغناء الأوبرالي، ثم مشاركتها في كورال الفيحاء.

لديها عدة مشاريع فنية، منها مشروع كلاكسكيات، وهو استخدام فن الأكابيلا في غناء أغانٍ شعبية معروفة، والاكابيلا هو أحد فنون الغناء الذي يعتمد على الأصوات البشرية بدلًا من الآلات لإنتاج الموسيقى.
لدى داليا أيضا اهتمام كبير بالموسيقى المقدسة في الأديان المختلفة، وبدأ هذا الاهتمام حين استمعت لأول مرة لتسجيل حي لترنيمة أدتها فيروز في كنيسة في بيروت، ومن وقتها بدأت في استكشاف الترانيم المسيحية، وحفظ بعض منها في ديسمبر 2018.

ولم تتوقف داليا عند هذا الحد بل عملت على تسجيل أغان قبل النوم للأطفال والتي بدأتها عام 2015 بتسجيل أغاني ابنها المفضلة، والذي كان يبلغ حينها 6 أشهر لمساعدته على النوم، وهذا وفقا لصفحة women of egypt.

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