ضبط 24 قضية غش تجارى

نجحت الإدارة العامة للتموين والتجارة ، في ضبط 9 قضايا أسطوانات بوتاجاز، و7 قضايا مواد بترولية بإجمالي 1007120 لتر سولار وبنزين، و10 قضايا دقيق مدعم وأقماح بإجمالى 575.800 طن.



وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 258 قضية فى مجال مخالفات المخابز، و14 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية بإجمالي "19.600 طن سكر- و10244 عبوة زيت- و270 بطاقة"، وضبط 6 قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية بإجمالى "112880 جنيهًا- 2.500 طن سكر- 1000 رغيف".



ونجحت شرطة التموين في ضبط 56 قضية فى مجال الغش غذائى بإجمالى "61.461 طن" مخللات، أرز أبيض، سكر، مسلى، زيت طعام، دقيق، مكرونة، ملح"– 106631 عبوة "زيت، خل"- 20 لتر زيت طعام- 239725 قطعة حلوى".



وتمكنت شرطة التموين من ضبط 24 قضية فى مجال الغش التجارى بإجمالى 2.120 طن "منظفات، بويات"- 420 عبوة "أعشاب، مستحضرات"- و1595 قطعة " أدوات كهربائية، ملابس، أدوات تصنيع"– 450 متر "أقمشة "، وضبط 568 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين".



وضبطت شرطة التموين 22 قضية فى مجالات الأسماك، واللحوم ومصنعاتها، وتم ضبط 26 قضية بيع "السجائر، المعسل" خارج التسعيرة بإجمالى 6518 عبوة، وضبط 4 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة الزراعية "أسمدة، أعلاف" بإجمالى "4.500 طن- 1833عبوة"، وضبط قضيتي سلع ومنتجات مجهولة المصدر بإجمالى "1236 عبوة "مستحضرات"- 1843 قطعة "غيار دراجات نارية".