التفاصيل الجديدة لسقوط طائرة "سالا" أبرز عناوين الصحف الإنجليزية

تعددت اهتمامات الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الجمعة، وتصدرتها التفاصيل الجديدة لسقوط الطائرة الخاصة التي كانت تقل اللاعب الأرجنتيني، إيمليانو سالا، من فرنسا لإتمام تعاقده مع نادى كارديف.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" في عنوانها الرئيسي"إدارة كارديف عرضت على سالا الحجز له على متن رحلة تجارية من خلال رسائل على "الواتس آب"، لكنه رفض؛ وذلك ردا على ما ادعاه وكيل أعماله ماكاي بأن إدارة كارديف تخلت عن اللاعب، وتركت له أمر ترتيب حضوره".



وكشفت الصحيفة -في تقرير آخر- عن تخطيط إدارة مانشستر يونايتد؛ لضم راكيتيتش نجم برشلونة، وكوليبالي مدافع ميلان، وأرون فان بيساكا مدافع كريستال؛ من أجل تعزيز صفوفه للعودة لمنصات التتويج.



كما نشرت صحيفة ديلى ميرور التسجيلات على "الواتس آب" التي تثبت عرض كارديف على سالا الحجز له على رحلة تجارية من باريس، وهو ما رفضه اللاعب، مفضلا السفر على طائرة خاصة من نانت مباشرة.



ونشرت الصحيفة تصريحات لرامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق يؤكد فيها أن البرتغالي جوزيه مورينيو الذي تمت الإطاحة به من تدريب مانشستر يونايتد سيعود لتدريب ريال مدريد في الموسم القادم.



أما صحيفة صن فجاء عنوانها كالتالي "على تشيلسى إحضار زين الدين زيدان الآن، وإلا سيخاطر بتحول المدرب الفرنسي ليوفنتوس الإيطالى"، مضيفة في تقرير آخر "سولكساير يحكم قبضته على منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد، وتزايد فرص حصوله على عقد دائم".



أما صحيفة "ديلى إكسبريس" فكشفت عن أزمة تعصف حاليًا بمانشستر يونايتد، حيث أبلغ النجم الفرنسي بول بوجبا الإدارة برغبته في الرحيل ليوفنتوس الإيطالي، وسط مساع من المدرب سولسكاير لإقناعه بالتخلي عن هذه الخطوة، كاشفة في تقرير آخر عن عودة البرازيلي فيرمينيو لخط هجوم ليفربول مع الثنائي محمد صلاح، وساديو ماني في لقاء أفيرتون.