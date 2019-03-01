تفاصيل خروج عمرو يوسف من سباق رمضان المقبل

أعلنت شركة "فنون مصر" لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، تأجيل عرض مسلسلهما الجديد "القائمة 36"، للفنان عمرو يوسف، إلى رمضان 2020.



وعلم "الدستور" أن السبب وراء تأجيل المسلسل، بعدما تم الإعلان عن مشاركته في رمضان المقبل، هو الوقت، حيث يحتاج العمل إلى أشهر عديدة لتحضيره من حيث الشخصية الرئيسية والتي يجسدها الفنان عمرو يوسف، كذلك التحضير للوكيشانات العمل والديكورات وغيرها من تفاصيل التصوير، وهو ما أجبر الشركة المنتجة على إعلان تأجيله لعام كامل.



المسلسل من إخراج محمد سلامة، تأليف نبيل عبد الحميد ومحمود حجاج، وبطولة كل من رشا مهدي ونادية رشاد، وجار ترشيح باقي أبطال العمل.