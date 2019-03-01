الاثنين.. عرض الفيلم الألماني "الآباء" بمعهد جوته

ينظم معهد جوته الثقافي بالدقي٬ في السابعة من مساء الاثنين 4 مارس٬ عرضًا للفيلم الألماني "الآباء" وتبلغ مدة عرضه 90 دقيقة٬ من إنتاج عام 2013، وإخراج: روبرت تالهايم.



تدور أحداث الفيلم حول كريستين وكونراد اللذين يعيشان وفقًا لمفهوم "العائلة الحديثة"، فيبقى هو ملازمًا البيت يعتني بالأطفال والمنزل بينما تخرج هي للعمل كطبيبة صاعدة وتعول الأسر، لكنه يتلقى عرضًا مغريًا للعمل في الإخراج المسرحي، وهنا تواجه الأسرة تحديات كبيرة بسبب هذا التغيير الكبير، فالابنتان الصغيرتان لا تتأقلمان مع التغييرات، ويتضح أن جليسة الأطفال الأرجنتينية غير صالحة بالمرة.



كما يكتشف كونراد أن تغيير دوره من رب أسرة إلى مخرج مسرحي أصعب مما كان يظن، وبالمثل تجد كريستين صعوبة في الجمع بين مشاركتها في العمليات الجراحية والطهي، فقط عندما يترك كونراد المنزل دون أدنى تروي، يدرك الجميع أن شيئا ما يجب أن يتغير.

