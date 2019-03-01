320 عضوًا يشاركون في انتخابات الصحفيين ومد مهلة التسجيل

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، مد التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية إلى الساعة الواحدة ظهرًا.



وقال "عبدالرحيم" إن عدد الذين سجلوا بكشوفات الناخبين حتى الساعة الثانية عشرة هو ٣٢٠ صحفيا فقط.



وأعلنت اللجنة المشرفة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين عن بدء التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية، لانتخاب نقيب جديد ونصف أعضاء المجلس من بين 11 مرشحًا لمنصب النقيب، و52 لعضوية المجلس.



وبدأت إجراءات التسجيل منذ العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، مشيرا إلى أنه في حالة اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (50%+1) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة والبالغ عددهم (8624) يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن اعتماد تقرير مجلس النقابة، والميزانية العمومية للسنة المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام القادم، ومناقشة اقتراحات بعض أعضاء الجمعية العمومية.



وتجرى في 31 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، واستعانت النقابة بـ31 مستشارًا من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.



وفي حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة، وهي (50%+1) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات يوم السبت 2 مارس 2019 من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.



وفي حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية، يؤجل انعقادها إلى الجمعة 15 مارس 2019، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك، ويجوز سداد اشتراك النقابة في نفس يوم التصويت.