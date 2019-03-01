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الجمعة 01/مارس/2019 - 12:04 م

القوات الأفغانية تشتبك مع مقاتلي طالبان للحفاظ على القاعدة العسكرية

القوات الأفغانية
dostor.org/2536158

أكد مسئولون، اليوم الجمعة، أن القوات الأفغانية قتلت 9 على الأقل من متشددي حركة طالبان، بينهم ثلاثة مفجرين انتحاريين، في مسعى لمنع الحركة المتشددة من انتزاع السيطرة على قاعدة عسكرية بجنوب البلاد.

وقال مسئول أمني كبير في كابول، إن منشأة (مايواند 215) العسكرية بإقليم هلمند هوجمت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، مضيفا أن هذه ثالث محاولة من طالبان للسيطرة على المنشأة الاستراتيجية خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة.

وقال مسئول أمني أفغاني كبير، طالبا عدم نشر اسمه: "تصدى جنود أفغان من قوة مايواند 215 لطالبان، وحالوا دون سيطرتها على المجمع العسكر.. لدينا تقارير عن أن ستة جنود أفغان قتلوا خلال الاشتباكات".

وأكد مسئولان أمنيان آخران سلامة القوات الأجنبية الموجودة في القاعدة بعدما لم تستطع طالبان اختراق أسوار المجمع.

وللولايات المتحدة نحو 14 ألف جندي في أفغانستان، في إطار بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى بعثة منفصلة لمكافحة الإرهاب، يتركز معظم نشاطها على قتال جماعات متشددة،
مثل تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونجرس، الشهر الماضي، بأنه يعتزم خفض حجم القوات في أفغانستان مع تحقيق المفاوضين تقدما في المحادثات مع طالبان.. وقال ترامب آنذاك: "الأمم العظيمة لا تخوض حروبا لا نهاية لها".

وقال حاكم إقليم هلمند، في بيان، إن "تسعة مهاجمين بينهم ثلاثة انتحاريين قتلوا، وإن قوات أفغانية خاصة تعكف على تطهير المنطقة".

وذكر ضابط في قوات الأمن الأفغانية في هلمند أن انتحاريا فجر نفسه في قاعة طعام داخل المجمع وأن الاشتباكات استمرت.

وقالت حركة طالبان إن "مقاتليها يخوضون معارك مع القوات الأمريكية والأفغانية في قاعدة شوراب الجوية في هلمند".

وقال قاري يوسف أحمدي المتحدث باسم طالبان، في بيان، إن "الاشتباكات العنيفة مستمرة مع سقوط عشرات من قوات الأعداء بين قتيل وجريح".

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