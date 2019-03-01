صدور طبعة جديدة لرواية "في بلاد الأشياء الأخيرة"

صدرت مؤخرًا عن دار "الآداب اللبنانية" طبعة جديدة من رواية "في بلاد الأشياء الأخيرة" لبول أوستر٬ ونقلها للعربية شارل شهوان.



تكتب آنا بلوم، الشابّة الجميلة المدلَّلة، في دفتر يوميّاتها، عن الأعوام التي قضتها في مدينة مجهولة، في بحثها المضني عن شقيقها وليام، الصحفيّ الذي اختفى أثناء قيامه بمهامّه.



ويبقى ما حصل في «بلاد الأشياء الأخيرة» مجهولًا تمامًا، لكنَّ النتيجة مفجعة: دمار شامل لكلّ ما له علاقة بالإنسانيَّة. فالبعض يهرول نحو هدفه، وآخرون يلقون بأنفسهم من أعلى ما تبقّى من ناطحاتِ سحاب، بينما البعض الآخر يتّجه نحو عيادات الموت الرَّحيم.



وسط هذا الخراب الهائل، تتابع آنا طوفانَها المخيف، وتنضمّ إلى جماعة الزبّالين، ليتفاجأ قلبُها بحُبٍّ أقوى من اللّهب، يتضمن هذا السّرد، رغم طابعه التجريديّ، حقائقَ عن تاريخنا ودورنا الأخلاقيّ في التعامل مع عالمنا العنيف الذي صنعناه.