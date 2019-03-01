وزير الداخلية الإيطالي: تراجع تدفقات الهجرة بنسبة 95%

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم الجمعة، تراجع نسبة تدفقات المهاجرين نحو سواحل بلاده إلى نحو 95%.



وقال سالفيني - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لوكالة أنباء (اَكي) الإيطالية - "إن الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية في الشهرين الماضيين يقدروا بنحو 262 مهاجرًا".



وأضاف وزير الداخلية الإيطالي: "في نفس الفترة من العام الماضي بلغوا نحو 5274 مهاجرًا، بالتالي، فإن الانخفاض في أعداد الوافدين تخطى نسبة 95%، وفي هذا العام فإن عدد المهاجرين الذين تمت إعادتهم إلى بلادهم يعادل أربعة أضعاف الوافدين بنحو 1099 عادوا إلى بلدانهم، منهم 1013 تمت إعادتهم قسريًا و86 عادوا طواعية".