توقف حركة الملاحة بالبرلس لليوم الرابع على التوالي

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ توقف أعمال الملاحة بميناء البرلس بسبب سوء الأحوال الجوية، لليوم الرابع على التوالي.



ومن جانبه، قال المهندس محمد عبدالله مدير غرفة عمليات الطوارئ بمحافظة كفر الشيخ، إنه تلقي تقرير من إدارة ميناء الصيد بالبرلس، برئاسة العميد يسري الدسوقي مدير الميناء، بتوقف أعمال الملاحة بميناء البرلس، بسبب سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط، الأمر الذي يخشي منه على حياة الصيادين وسلامة مراكبهم.



وأضاف مدير غرفة عمليات المحافظة، أن إدارة الميناء تترقب تحسن الأحوال الجوية غدًا السبت لاستئناف حركة الملاحة من عدمه.



وفي نفس السياق، أهاب أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، جموع الصيادين المبحرين، ببحيرة البرلس، بتوخي الحذر في ظل سوء الأحوال الجوية.