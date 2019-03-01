عمرو نصار: افتتاح أحدث مصنع لإنتاج قواطع تيار الضغط المنخفض قريبا

أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن شركة شنايدر العالمية تنفذ حاليا في السوق المصري مشروعا لإنتاج قواطع تيار الضغط المنخفض ومفاتيح التلامس ولوحات الربط الحلقية برأسمال يبلغ 50 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المشروع سيتم افتتاحه خلال المرحلة القريبة المقبلة ويخدم السوق المحلي وأسواق قارة أفريقيا والدول العربية.



جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع كاسبر هيرزبرج رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة شنايدر العالمية وبحضور وليد شتا الرئيس الإقليمي للشركة لشمال أفريقيا والمشرق العربي، وشريف عبد الفتاح نائب رئيس الشركة لمصر وشمال أفريقيا وعضو مجلس الإدارة، حيث تناول اللقاء خطط الشركة التوسعية بالسوق المصرى واستراتيجيتها التصديرية بالقارة الأفريقية.



وقال وزير التجارة والصناعة إن التوجه الحالي للوزارة يرتكز على استعادة مصر لمكانتها الرائدة على الخريطة الاقتصادية والصناعية لقارة افريقيا، لافتًا إلى أن الوزارة لديها خطة شاملة لتعزيز التعاون مع دول القارة السمراء سواء من خلال زيادة حركة التجارة البينية أو تعزيز التعاون في المجال الصناعى من خلال انشاء شراكات بين القطاع الخاص المصرى ونظيره بالدول الأفريقية وهو ما يخدم حركة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.



وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز الدور المصرى بالقارة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية بدولها تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والافريقي وتسهم في إيجاد فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب.



ولفت إلى إمكانية التعاون بين الوزارة وشركة شنايدر العالمية في هذا الصدد خاصة وأن توجهات الشركة بالقارة الافريقية تتوافق تمامًا مع خطة عمل الوزارة بالقارة، مشيرا إلى أن الدور المصري في هذا التوجه يتضمن تقديم الخبرات الصناعية والتدريب فضلا عن التسويق.



ونوه "نصار" إلى إمكانية الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع الدول والتكتلات الأفريقية إلى جانب المكاتب التجارية المنتشرة بالقارة في الترويج لمنتجات الشركات العالمية العاملة بالسوق المصرى سواء المصنعة في مصر أو خارجها، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تعزيز تواجد القطاع الخاص المصري بالقارة الأفريقية خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والقطاع الطبي.



من جانبه، أشار كاسبر هيرزبرج، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة شنايدر العالمية، إلى حرص الشركة على التوسع بالسوق المصرى خلال المرحلة الحالية في عدد كبير من المجالات تشمل إدارة الطاقة والتحكم الآلى وتطوير التقنيات والحلول المتصلة بإدارة الطاقة، لافتا إلى أن الشركة قامت العام الحالي بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى تبلغ 20 مليون يورو ليصل إجمالي استثمارات الشركة في مصر إلى 320 مليون يورو.



وقال إن فرع الشركة في مصر يخدم السوق المحلي وأسواق دول شمال أفريقيا ودول المشرق العربي، كما يتم تصدير 30% من إنتاج الشركة في مصر للأسواق الأفريقية، مشيرا إلى أن الشركة توفر ما يزيد عن 1500 فرصة عمل مباشرة بالسوق المصري.



ولفت هيرزبرج إلى ثقة الشركة الكبيرة بالسوق المصري باعتباره محورا رئيسيا لنفاذ صادراتها للسوقين الإقليمي والقاري، مشيرا إلى أن مصنع الشركة بمدينة بدر يعد أحد أكبر مصانعها على مستوى العالم.