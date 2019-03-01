إعادة فتح المنطقة الأمنية بمطار دوسلدورف بالكامل

أعادت السلطات الألمانية فتح المنطقة الأمنية في مطار دوسلدورف غرب ألمانيا بالكامل عقب إخلاء جزئي للمنطقة صباح اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم المطار إنه تم فتح ثالث بوابة مغادرة شملها الإغلاق.

وكانت السلطات أغلقت أجزاء من المنطقة الأمنية في المطار بعد حدوث امتزاج بين مسافرين خضعوا للتفتيش وآخرين لم يخضعوا بعد، ما ترتب عليه إعادة إجراءات التفتيش للمسافرين كافة.

