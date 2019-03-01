الجمعة 01/مارس/2019 - 10:50 ص
إعادة فتح المنطقة الأمنية بمطار دوسلدورف بالكامل
dostor.org/2536077
أعادت السلطات الألمانية فتح المنطقة الأمنية في مطار دوسلدورف غرب ألمانيا بالكامل عقب إخلاء جزئي للمنطقة صباح اليوم الجمعة.
وقال متحدث باسم المطار إنه تم فتح ثالث بوابة مغادرة شملها الإغلاق.
وكانت السلطات أغلقت أجزاء من المنطقة الأمنية في المطار بعد حدوث امتزاج بين مسافرين خضعوا للتفتيش وآخرين لم يخضعوا بعد، ما ترتب عليه إعادة إجراءات التفتيش للمسافرين كافة.
وقال متحدث باسم المطار إنه تم فتح ثالث بوابة مغادرة شملها الإغلاق.
وكانت السلطات أغلقت أجزاء من المنطقة الأمنية في المطار بعد حدوث امتزاج بين مسافرين خضعوا للتفتيش وآخرين لم يخضعوا بعد، ما ترتب عليه إعادة إجراءات التفتيش للمسافرين كافة.