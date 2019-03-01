شركة مياه أسيوط تشارك في "مبادرة حماية المستهلك" للتواصل مع عملائها مباشرة

قال المهندس محمد صلاح الضوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن الشركة شاركت في فعاليات القافلة التي نظمها جهاز حماية المستهلك، الشهر الماضي، تحت عنوان "مبادرة حماية المستهلك"، بالصالة المغطاة باستاد أسيوط الرياضي، في مدينة أسيوط، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، وتحت رعايته، واللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك.



وأوضح الضوي -في بيان لوزارة (الإسكان) اليوم الجمعة- أن ذلك يأتي في إطار حرص الشركة على التواصل مع عملائها بصورة مباشرة، تنفيذًا لاستراتيجيتها الصادقة بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين، وسرعة التجاوب معها، والعمل على حلها بآليات غير تقليدية، وتفعيلًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهادفة لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.



وأضاف أن نجاح "مبادرة حماية المستهلك" في التواصل مع عدد كبير من المواطنين، يُعد ضمانًا لتحقيق الهدف المشترك للشركة، وجهاز حماية المستهلك.



وأكد أهمية تكاتف الجهود من مختلف العاملين بجميع قطاعات الشركة، للنهوض بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتقديمها بأفضل الطرق للمساهمة في تقدم الوطن، وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة.



تجدر الإشارة إلى أنه خلال فعاليات المبادرة، أعلن اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم إنشاء فرع جديد لحماية المستهلك في محافظة أسيوط، حرصًا على حل شكاوى المواطنين المتعلقة بالمنظومة الاستهلاكية (سلع – أجهزة كهربائية – سيارات – خدمات – غاز – كهرباء – مياه – اتصالات – وغيرها)، وذلك من خلال التواصل المباشر بين المواطنين ومسؤولي شركات المرافق والخدمات.