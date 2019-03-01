تحرير 803 مخالفات مرورية متنوعة بالغربية

شنت الأجهزة الأمنية بالغربية حملة مرورية لضبط المخالفين على الطرق السريعة والداخلية بالمراكز والمدن.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد ماجد ناشد، مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير وضبط 803 مخالفات متنوعة، شملت السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة.



كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات "توك توك" بدون لوحات وبدون تراخيص، وتحصيل 43 ألف و300جنيه غرامات فورية، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.