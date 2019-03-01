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الجمعة 01/مارس/2019 - 10:48 ص

الأسترالي كيريوس يتأهل لقبل نهائي بطولة أكابولكو للتنس

اللاعب الأسترالي
اللاعب الأسترالي نيك كيريوس
أ ش أ
dostor.org/2536073

تأهل اللاعب الأسترالي نيك كيريوس للدور قبل النهائي من بطولة أكابولكو للتنس اليوم الجمعة، بعدما تجاوز آلام الإصابة في اليد وتغلب على ستانيسلاس فافرينكا بمجموعتين لمجموعة، بواقع (7-5) و(6-7) و(6-4).

ويلعب كيريوس ضد مواطنه جون ميلمان المصنف الثامن أو الأمريكي جون إيسنر صاحب الإرسال القوي.

وفي وقت سابق، فاز البريطاني كاميرون نوري على الأمريكي مكنزي مكدونالد بنتيجة (6-3) و(6-2)؛ ليتأهل إلى الدور قبل النهائي.

ويلعب نوري ضد الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني الذي لم يواجه أي فرصة لكسر إرساله خلال انتصاره على الأسترالي أليكس دي ميناور بنتيجة (6-4) و(6-4).

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