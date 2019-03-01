الأسترالي كيريوس يتأهل لقبل نهائي بطولة أكابولكو للتنس

تأهل اللاعب الأسترالي نيك كيريوس للدور قبل النهائي من بطولة أكابولكو للتنس اليوم الجمعة، بعدما تجاوز آلام الإصابة في اليد وتغلب على ستانيسلاس فافرينكا بمجموعتين لمجموعة، بواقع (7-5) و(6-7) و(6-4).



ويلعب كيريوس ضد مواطنه جون ميلمان المصنف الثامن أو الأمريكي جون إيسنر صاحب الإرسال القوي.



وفي وقت سابق، فاز البريطاني كاميرون نوري على الأمريكي مكنزي مكدونالد بنتيجة (6-3) و(6-2)؛ ليتأهل إلى الدور قبل النهائي.



ويلعب نوري ضد الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني الذي لم يواجه أي فرصة لكسر إرساله خلال انتصاره على الأسترالي أليكس دي ميناور بنتيجة (6-4) و(6-4).