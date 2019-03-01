القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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اقتصاد
الجمعة 01/مارس/2019 - 10:48 ص

نمو قطاع التصنيع في السويد بأكثر من التوقعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2536072

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة نمو قطاع التصنيع في السويد خلال فبراير الماضي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، حيث جاء معدل النمو أعلى من التوقعات، بفضل الطلب القوي وتراجع ضغوط الأسعار.

وارتفع مؤشر مدير مشتريات قطاع التصنيع الصادر عن مصرف "سويد بنك" واتحاد الخدمات اللوجيستية (إس.آي.إل.إف) إلى 52.2 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 51.7 نقطة خلال يناير الماضي.

وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 51.4 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

ورغم تحسن مؤشر مديري المشتريات، ما زالت خطط إنتاج الشركات الصناعية أقل تفاؤلا بسبب تزايد الغموض الذي يحيط باحتمالات النمو الاقتصادي المستقبلية، بحسب المسح.

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