غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة ببلطيم بكفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس طلعت عبد القادر عبد الوهاب، رئيس المركز والمدينة، عن فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة ببلطيم، غدًا السبت، لمدة 6 ساعات متواصلة، بالتنسيق مع شبكة الكهرباء.



وقالت الوحدة المحلية- في بيان لها- اليوم، إنه سيتم قطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرا، للقيام ببعض أعمال الصيانة الدورية بالمحولات، بالتزامن مع حلول موسم الشتاء.



وأكد البيان، أن المناطق المتضررة، هى: "أبو سكين، والبحيرة، والمفرغ السمكى، والطيران المدنى، ومجمع المحاكم، ومجلس المدينة، وقسم الشرطة، وسوق الجملة، والتأمين الصحى، والبيئة، وشارع بورسعيد، والسواحل، والمساكن"، موضحًا أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم.