"الحركة الوطنية" يفتتح أكبر مقر له في دمياط بحضور قيادات الحزب

افتتح حزب الحركة الوطنية المصرية، أمس الخميس، أكبر مقر له في كفر البطيخ بمحافظة دمياط، وسط حضور شعبي وجماهيري ضخم، تجاوز 5 آلاف مواطن، وبدأ التدشين بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث القطار في محطة مصر، ناعيا الشهداء ومقدما العزاء والمواساة لأسر الضحايا.



وقال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس الحزب: "قبل أن أبدأ كلمتي أود توجيه الشكر كل الشكر إلى أمانة دمياط في حزبنا الحركة الوطنية المصرية وأخص بالذكر أمانة كفر البطيخ التي نفتتح مقرها، ومن هنا أود الإشادة بكل أعضاء وقيادات الحزب بدمياط لنشاطهم المتدفق الذي يشع ضوء ونورا في كل أركان الحزب ويعكس طاقة وحيوية تملأ أرجاء المكان".



وأضاف: كما أود التأكيد على أن كل ما يقومون به من أنشطة ميدانية وحملات طرق الأبواب لجذب عضويات جديدة يعد ممارسة واعية ووطنية وبمثابة صمام أمان، وقوة دفع ليس للأحزاب فقط بل للوطن أيضا، فأمثالكم عدة الأمم وثروتها.. بل وقادتها أيضا.



وتابع قائلا: لذا ليس بمستغرب ابدا أن تحظى أعمالكم بكل الدعم والتأييد من جانبنا، فبدونكم لا يمكن أن ننطلق خطوة للأمام، وبدون جهدكم لا يمكننا صناعة الأمل في غد مشرق.. فأنتم حقا طاقة هائلة ووقود للحياة لا ينفذ.



واوضح: في هذا الإطار نحمل على عاتقنا العديد من المهام والمسئوليات تجاة كل أمانات الحركة الوطنية المصرية بالمحافظات باعتبارها جزء لا يتحزأ من مصير أي مؤسسة حزبية صغرت أم كبرت، فمناصرة قضايا كوادرنا وشبابنا في الأقاليم والدفع بهم إلى مقدمة الصفوف واجب يقع على عاتق كل قيادات أعضاء الأمانة العامة والهيئة العليا ومسئولية كل شيوخ الحركة الوطنية المصرية.



حضر حفل التدشين كل من اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب، اللواء أحمد البلتاجي نائب رئيس الحزب، الدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس الحزب، عبدالإله عبدالحميد أمين عام التنظيم، رضوى مصطفى عضو الهيئة العليا، ميرفت مصطفى مساعد رئيس الحزب، ونهاد خير الله أمين عام الحزب بالقاهرة، محمد عزمي الأمين المساعد وأمين الشباب، د. نور الشيخ أمين التدريب والتثقيف، وائل حوار أمين التواصل السياسي، مدحت نبيل الأمين العام المساعد لأمانة القاهرة، أحمد كمالي أمين عام الحزب بالسويس، محمد شعيب أمين عام الحزب بالإسكندرية، نجلا هلال أمين عام الحزب ببورسعيد والمشرف العام على محافظات شرق الدلتا، سامية فوزي أمين التواصل الاجتماعي، مها البقلي أمينة المرأة بالقاهرة، والدكتور نور بكر رجل الأعمال.



وقال أحمد الضبع، الأمين العام للحزب، إن اللواء رؤوف السيد رئيس الحزب عبر في كلمته عن ما بداخل أعضاء الحزب بقطاعاته وأمانته، ووجه الشكر لشعب دمياط وخاصة كفر البطيخ لحشدهم وحضورهم الكبير.



وأوضح أنه لأول مرة فى تاريخ الحزب تنتقل الهيئة العليا والأمانة العامة بالكامل لمحافظة خارج القاهرة تقديرا لشعب دمياط العظيم، مشيرا إلى أنها المحافظة الوحيدة التى تشغل 4 أماكن بالأمانة العامة؛ وهم الحاج جودة رخا وفوزى شعيب وقادر رياض ومجدى البسطويسي أمين الفلاحين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الحزب هو الظهير السياسي للدولة والداعم لها.