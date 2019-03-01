وزير الإسكان والسفير السويدي يبحثان سبل التعاون بالمدن الجديدة

بحث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع السفير جان تثليف، السفير السويدى بالقاهرة، ومسئولي شركة "فولفو"، سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الذكي المستدام بالمدن الجديدة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية والسويدية، في المجالات المختلفة، وبخاصة مجال التنمية العمرانية.



وأوضح الدكتور عاصم الجزار -في بيان الوزارة اليوم الجمعة- أنه تم خلال الاجتماع استعراض أهم ملامح خطة العمل المتكاملة للنقل الذكي المستدام بالمدن الجديدة، والبرنامج الزمني لها، وأهم الاحتياجات الحالية والمستقبلية لضمان استدامتها، والتي سيتم تطبيقها بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، كنموذج يتم تعميمه على بقية المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه سبق إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة لتنظيم النقل بالمدن الجديدة، ومن المقرر أن تبدأ عملها في شهر أبريل المقبل.



وأضاف أنه تم الاتفاق على تقديم الجانب السويدي الدعم لوحدة تنظيم النقل الجماعي بمدينة الشيخ زايد، من خلال مدها بالأجهزة ومستلزمات الرقابة والتشغيل، وتدريب العاملين على أحدث وسائل التشغيل والمراقبة والصيانة، وتوفير الأجهزة المطلوبة للأتوبيسات التي سيتم إضافتها لمنظومة النقل الجماعي الذكي.



وتم الاتفاق على توفير منح لإنشاء وحدة لتنظيم النقل بالمدن الجديدة شرق القاهرة، وتحديد أولويات ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة القاهرة الجديدة، ومحطات الأتوبيس المركزية، ومحطات مترو الأنفاق (الخط الثالث)، بالإضافة إلى مد وحدة تنظيم النقل الجماعي بأحدث برنامج للتحكم والتشغيل والصيانة، وتحديثه باستمرار بالتعاون مع الجانب السويدي.



وأشار "الجزار" إلى أنه سيتم عقد سلسلة من اللقاءات التنسيقية مع فريق العمل الفني السويدي لوضع الخطط التنفيذية لما تم الاتفاق عليه.