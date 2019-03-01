أسهم أوروبا تستهل تعاملات مارس على صعود

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في مستهل تعاملات اليوم الأول من مارس

مع زيادة الإقبال على المخاطرة بفعل مجموعة جديدة من نتائج الأعمال، بعد أن كانت المعنويات متراجعة بسبب مخاوف بشأن مباحثات التجارة مع الصين أذكاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% إلى ما يزيد على 374 نقطة، وهو مستوى لم يسجله

المؤشر منذ الثامن من أكتوبر2018.



وربحت جميع البورصات والقطاعات في المنطقة، باستثناء قطاع الاتصالات الذي انخفض مؤشره 0.8%.