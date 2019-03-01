جمال عبدالرحيم يشارك بالتسجيل في كشوف "عمومية الصحفيين"

شارك جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، بالتسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية عقب فتح الباب العاشرة صباحا.



وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، فتح باب التسجيل والذي بدأ في العاشرة صباحًا ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرَا.



وتجرى اليوم، انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، لاختيار النقيب رقم 22 خلفا للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين الحالي الذي انتهت مدته، وكذلك لاختيار ستة أعضاء جدد يمثلون نصف عدد مقاعد المجلس، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.



وناشدت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم، الزميلات والزملاء الصحفيين الحرص على حضور اجتماع الجمعية العمومية، والمشاركة فى العرس الديمقراطى لانتخاب نقيب جديد ونصف أعضاء المجلس من بين (11) مرشحًا لمنصب النقيب، و(52) لعضوية المجلس.



يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين يضم نقيبا و12 عضوا، وتجرى الانتخابات كل عامين على مقعد النقيب ونصف عدد مقاعد المجلس، والأعضاء المستمرين في هذا المجلس هم جمال عبدالرحيم وحسين الزناتي ومحمد خراجة وأيمن عبدالمجيد ومحمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر.