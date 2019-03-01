ضخ 2460 طنا من المواد البترولية وطرح 62 ألف اسطوانة غاز بالغربية

قال وكيل وزارة التموين بالغربية سامح هنداوي، إنه تم اليوم الجمعة، ضخ 2460 طنا من المواد البترولية، فضلا عن طرح 62 ألف اسطوانة غاز بقرى ومدن المحافظة.



وأكد هنداوى - في بيان - توافر جميع السلع التموينية لدى البقالين والمجمعات الاستهلاكية من السلع التموينية بنسبة 100% لبدء صرفها للمواطنين عن شهر مارس من مواد تموينية ونقاط فرق الخبز.



وأوضح أنه تم تكثيف الرقابة التموينية على جميع منافذ بيع المواد الغذائية والمجمعات الاستهلاكية وعلى مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة ومستودعات توزيع أسطوانات الغاز المنزلي لمنع التلاعب بالأسعار، محذرًا كل من يتلاعب بالأسعار بإتخاذ الإجراءات القانونية ضده.