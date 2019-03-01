باكستان توافق على عرض الوساطة الروسي لتسوية أزمتها مع الهند

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، موافقة بلاده على عرض الوساطة الروسي لتسوية الأزمة الباكستانية مع الهند.



وقال قريشي - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن لافروف عرض الوساطة، لتسوية الأزمة الباكستانية - الهندية، مشيرا إلى أن "باكستان مستعدة للجلوس إلى مائدة المفاوضات لتخفيف حدة التوترات".



وتأتي تصريحات وزير الخارجية الباكستاني في أعقاب تصريحات لنظيره الروسي، سيرجي لافروف، أمس الخميس، والتي عبر فيها عن استعداد موسكو؛ للوساطة بين الهند وباكستان في حال أبدتا رغبتهما في ذلك.



وكانت موسكو قد أعلنت، في وقت سابق، عن قلقها العميق إزاء تبادل الغارات الجوية بين الهند وباكستان الأربعاء، معبرة عن أملها في التهدئة السريعة بين البلدين.