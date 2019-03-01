علي فرج ونور الشربيني يصعدان لنصف نهائي بطولة العالم للاسكواش

أكمل اللاعب علي فرج واللاعبة نور الشربيني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، عقد اللاعبين المصريين المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة العالم للإسكواش التي تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 23 فبراير حتى 2 مارس الحالي.



وجاء تأهل علي فرج المصنف الثاني بعد فوزه على النيوزيلندي بول كول المصنف السابع بثلاثة أشواط لشوط، بواقع (11-8)، (11-7)، (4-11)، (11-1).



بينما تأهلت نور الشربيني المصنفة الثانية بعد الفوز على الويلزية تيسنى ايفانز بثلاثة أشواط نظيفة، بواقع وكانت نتيجة الأشواط (11-7)، (11-5)، (11-7).



ويلتقى علي فرج في مباراة الدور قبل النهائي مع روزنر الألمانى المصنف الثالث، بينما يلتقي في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى المصريان محمد الشوربجي المصنف الأول وطارق مؤمن المصنف الرابع، وبذلك تضمن مصر وجود لاعب على الأقل في النهائي، إن لم يكن مصريا خالصا.



على الجانب الآخر، تلتقي نور الشربيني في الدور قبل النهائي مع الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الخامسة، بينما يلتقى في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى رنيم الوليلى المصنفة الأولى مع نور الطيب المصنفة الثالثة، وبذلك تضمن مصر وجود لاعبة على الأقل في النهائي، إن لم يكن مصريا خالصا.