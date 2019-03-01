القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الجمعة 01/مارس/2019 - 10:35 ص

اليوم.. احتفالية بمرور 800 عام على لقاء "فرنسيس" بالملك الكامل

الكاردينال ليوناردو
الكاردينال ليوناردو ساندري
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
dostor.org/2536055

يترأس الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما، اليوم الجمعة، الاحتفال بمناسبة مرور 800 عام على لقاء القديس فرنسيس الأسيزي مع الملك الكامل الأيوبي بدمياط، بصفته مبعوثًا خاصًا لقداسة البابا فرنسيس.

ويتفقد رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما، خلال زيارته لدمياط، دير راهبات "قلب مريم"، وزيارة حج الأماكن التي عاش بها القديس فرنسيس خلال إقامته في مصر قبل 8 قرون.

يذكر أن رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندرى يزور مصر، خلال الفترة من 24 فبراير حتى 4 مارس 2019؛ بمناسبة الاحتفال بالمئوية الثامنة، لمقابلة القديس فرنسيس الأسيزى والملك الكامل الأيوبى.

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