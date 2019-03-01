"لوهانسك" الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 11 مرة

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الجمعة، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 11 مرة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة في جمهورية لوهانسك الشعبية لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "انتهكت القوات الأوكرانية نظام الهدنة 11 مرة باستخدام المدفعية عيار 122 ملم وقذائف هاون عيار 120 و82 ملم، وقاذفات قنابل يدوية ومدافع رشاشة ثقيلة وأسلحة خفيفة".



وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أن أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية، تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية في جليبوك وكالينوفو-بورشتفاتوي وفرونزي وكالينوفو، ووفقا للمتحدث، تم إطلاق نحو 220 قذيفة باتجاه أراضي لوهانسك، موضحا أنه لا توجد أي خسائر بين صفوف المدنيين.



يذكر أن السلطات الأوكرانية، كانت قد بدأت في شهر أبريل عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

