القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الجمعة 01/مارس/2019 - 08:20 ص

حريق يهدد غابة البامبو في جبل كينيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2535989

يهدد حريق عشرات الآلاف من الهكتارات من غابة الخيرزان في جبل كينيا الذي يعد ثاني أعلى قمة جبلية في أفريقيا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أنه يعتقد أن الحريق بدأ من جانب مزارعي الماريجوانا، وقد دمر بالفعل 80 كيلومترا مربعا من المستنقعات ويهدد حاليا الغابات الأصلية.

وأشارت الشبكة إلى أن شرق أفريقيا يعد موطنا لأكبر غابة بامبو طبيعية في أفريقيا، ووفقا للمجموعة الاستشارية للأبحاث الزراعية الدولية، فإنها تمثل حوالي 4 % من إجمالي التغطية المعروفة للبامبو في العالم.

وبدأ الحريق قبل بضعة أيام، وينتشر على جبهتين بفعل درجة الحرارة العالية والرياح الشديدة.

ويقع اللوم في اندلاعه على مزارعي الماريجوانا الذين يرغبون في تطهير المنطقة لزراعة المخدر، ما يهدد النظام البيئي في واحدة من خمس مناطق مرتفعات في كينيا.


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