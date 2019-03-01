حريق يهدد غابة البامبو في جبل كينيا

يهدد حريق عشرات الآلاف من الهكتارات من غابة الخيرزان في جبل كينيا الذي يعد ثاني أعلى قمة جبلية في أفريقيا.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أنه يعتقد أن الحريق بدأ من جانب مزارعي الماريجوانا، وقد دمر بالفعل 80 كيلومترا مربعا من المستنقعات ويهدد حاليا الغابات الأصلية.



وأشارت الشبكة إلى أن شرق أفريقيا يعد موطنا لأكبر غابة بامبو طبيعية في أفريقيا، ووفقا للمجموعة الاستشارية للأبحاث الزراعية الدولية، فإنها تمثل حوالي 4 % من إجمالي التغطية المعروفة للبامبو في العالم.



وبدأ الحريق قبل بضعة أيام، وينتشر على جبهتين بفعل درجة الحرارة العالية والرياح الشديدة.



ويقع اللوم في اندلاعه على مزارعي الماريجوانا الذين يرغبون في تطهير المنطقة لزراعة المخدر، ما يهدد النظام البيئي في واحدة من خمس مناطق مرتفعات في كينيا.





