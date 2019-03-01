قفزة حادة فى عمليات غسل الأموال المرتبطة بالعملة المشفرة باليابان

سجلت أكثر من سبعة الآف حالة من غسل الأموال المرتبطة بالعملة المشفرة لدى الشرطة اليابانية في عام 2018.



وذكرت الوكالة الوطنية للشرطة في اليابان أن الرقم قفز أكثر من 10 أضعاف من 669 حالة سجلت في فترة أقصر بين أبريل وديسمبر في عام 2017، عندما أصبح إلزاميًا على شركات صرف العملات الأجنبية الإبلاغ عن المعاملات المشتبه في ارتباطها بحركة الأموال النقدية التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.



وأشارت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية إلى أن العملة المشفرة يمكن نقلها بسهولة وبشكل مجهول الهوية لاستخدامها في بعض حالات الأنشطة غير المشروعة.