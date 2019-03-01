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الجمعة 01/مارس/2019 - 07:49 ص

قفزة حادة فى عمليات غسل الأموال المرتبطة بالعملة المشفرة باليابان

قفزة حادة فى عمليات
قفزة حادة فى عمليات غسل الأموال المرتبطة بالعملة المشفرة بال
dostor.org/2535980

سجلت أكثر من سبعة الآف حالة من غسل الأموال المرتبطة بالعملة المشفرة لدى الشرطة اليابانية في عام 2018.

وذكرت الوكالة الوطنية للشرطة في اليابان أن الرقم قفز أكثر من 10 أضعاف من 669 حالة سجلت في فترة أقصر بين أبريل وديسمبر في عام 2017، عندما أصبح إلزاميًا على شركات صرف العملات الأجنبية الإبلاغ عن المعاملات المشتبه في ارتباطها بحركة الأموال النقدية التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

وأشارت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية إلى أن العملة المشفرة يمكن نقلها بسهولة وبشكل مجهول الهوية لاستخدامها في بعض حالات الأنشطة غير المشروعة.

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