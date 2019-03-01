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الصحة
الجمعة 01/مارس/2019 - 07:47 ص

لقاح التيفود الفموى قد يحمى من الإصابات الأخرى

لقاح التيفود الفموى
لقاح التيفود الفموى قد يحمى من الإصابات الأخرى
dostor.org/2535979

أظهرت نتائج تجربة سريرية أن التطعيم الفموي للتيفود، الذي أضعف سلالات البكتيريا الشائعة، يمكن أن يحمي أيضًا، من الإصابات الأخرى التي من المحتمل أن تنقذ الأرواح في العالم النامي.

وتنجم حمى "التيفود" من عدوى بكتيرية في مجرى الدم تسببها السالمونيلا التيفية التى يقدر أنها تؤثر على ما بين 11 إلى 18 مليون شخص، وتسبب وفاة أكثر من 128 ألف حالة وفاة سنويًا في جميع أنحاء العالم.

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية ومنها (CDC)، هناك لقاحان لمنع التيفود، واحد قوى والآخر ضعيف يؤخذ عن طريق الفم (Ty21a)، وتشير النتائج التي نشرت في مجلة "ساينس أدفانسس" إلى أن لقاح "Ty21a" يمكن أن يقوي الاستجابة المناعية ضد الالتهابات اللاحقة غير ذات الصلة.

وقال الباحث شون بنينجنون، الأستاذ فى كلية الطب الإستوائى فى جامعة "ليفربول" فى المملكة المتحدة: "من المحتمل أن يتم تضمين هذه اللقاحات في برامج التطعيم العالمية، ليس فقط لتأثيرها على السالمونيلا، ولكن أيضًا على آثارها غير المفيدة".

وأشارت بعض الأدلة السابقة إلى أن بعض اللقاحات الحية الموهنة، مثل اللقاحات ضد الحصبة وشلل الأطفال، يمكن أن تحفز جهاز المناعة البشري لتوليد استجابة وقائية أوسع وخفض لكل أسباب الوفيات.

ومن أجل التحقق فيما إذا كانت لقاحات السالمونيلا قد توفر حماية مماثلة، قام الباحثون بتحصين مجموعة صغيرة من 16 بالغًا سليمًا في المملكة المتحدة باستخدام لقاح "Ty21a" ودراسة تأثيره على نظام المناعة لديهم على مدار ستة أشهر.

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لقاح التيفود الفموى قد يحمى من الإصابات الأخرى

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