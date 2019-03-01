القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
مصر
الجمعة 01/مارس/2019 - 07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 17 درجة

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
dostor.org/2535977

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17
شبين الكوم 10 16
طنطا 10 16
دمنهور 10 15
الإسكندرية 11 16
بلطيم 10 17
مطروح 10 16
السلوم 08 16
سيوة 08 18
بورسعيد 10 17
دمياط 10 15
الزقازيق 11 16
الإسماعيلية 10 18
السويس 10 18
العريش 10 17
رفح 10 16
رأس سدر 12 18
نخل 04 14
نويبع 06 17
طابا 08 13
كاترين -02 11
الطور 11 20
شرم الشيخ 13 21
الغردقة 10 20
مرسى علم 11 20
الفيوم 09 17
بنى سويف 09 18
المنيا 06 18
أسيوط 07 19
سوهاج 09 19
قنا 10 19
الأقصر 10 20
أسوان 11 21
أبوسمبل 11 21
الوادي الجديد 09 20
شلاتين 14 24
أبورماد 14 24
رأس حدربة 14 22
حلايب 16 21

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ يومين

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ 5 أيام

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ 5 أيام

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

منذ اسبوع

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا

منذ أقل من شهر

طوارئ «كان 2019» تبدأ.. والحكومة: نعدكم بـ«حدث استثنائى»

الآن

تعرف على أسعار الدفايات اليوم

"احتجزه 5 أشخاص فحاول الهرب".. مصرع شاب قفز من أعلى عقار بالغردقة

أسعار الخضراوات اليوم.. "الطماطم" بـ5 جنيهات للكيلو

اليوم.. تكريم نجوم الفن فى ختام ملتقى القاهرة للرسوم المتحركة

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

"احتجزه 5 أشخاص فحاول الهرب".. مصرع شاب قفز من أعلى عقار بالغردقة

بين الضحك والبكاء.. أزمة جديدة تضرب محمد صلاح

"الأرصاد": طقس الغد سيئ ويشهد سقوط أمطار

ألبومات الصور

ضياء رشوان في ضيافة "الدستور"

بالصور.. حفل تأبين نائب رئيس جامعة أسوان

على مر الأجيال تحيي ذكرى العندليب بأوبرا الإسكندرية

"بصمة شباب" جنود العمل التطوعي بالبحرالأحمر

رياضة

على فرج يتأهل لنصف نهائى بطولة العالم للإسكواش

نور الشربينى تتأهل إلى نصف نهائى بطولة العالم للإسكواش

الإسماعيلي يستقبل رئيس قسنطينة خلال مرانه الأساسي قبل مواجهة الفريقين بدوري الأبطال

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

"احتجزه 5 أشخاص فحاول الهرب".. مصرع شاب قفز من أعلى عقار بالغردقة

بين الضحك والبكاء.. أزمة جديدة تضرب محمد صلاح

"الأرصاد": طقس الغد سيئ ويشهد سقوط أمطار

ads
كشكول

رئيس جامعة بنى سويف : تنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية العملاقة

جامعة سوهاج تستضيف اجتماع الجمعية العمومية الفرعية لنقابة التمريض

عزيز يكرم 185 إداري من حملة الماجستير والدكتوراه بجامعة سوهاج

ألسن سوهاج في زيارة للمتحف القومي للمحافظة

لتعليم تخطر المقبولين في مسابقة عقود المعلمين بموعد الاختبارات

الأمصار

الأردن تبحث مع الاتحاد الأوروبي مؤتمر بروكسل الثالث حول سوريا

منافس نتنياهو: الجلوس معه فى حكومة ليس خيارا مطروحا بسبب الفساد

النائب العام المصري يأمر بحبس 6 متهمين في حادث القطار

33 رحلة جوية روسية تغير مسارها بسبب النزاع بين الهند وباكستان

الرئيس الفلسطيني: نناشد الهند وباكستان احتواء الأزمة وعدم التصعيد

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

قفزة حادة فى عمليات غسل الأموال المرتبطة بالعملة المشفرة باليابان

"لف وارجع تاني".. السوشيال ميديا تسخر من الإخواني معتز مطر

"سولي" كلب جورج بوش الأب يبدأ عمله في مركز والتر ريد الطبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

لقاح التيفود الفموى قد يحمى من الإصابات الأخرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎