الجمعة 01/مارس/2019 - 07:22 ص
بين الضحك والبكاء.. أزمة جديدة تضرب محمد صلاح
محمود حفنى
dostor.org/2535976
أزمة جديدة تواجه النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي؛ بسبب الصورة التي نشرها وهو يبتسم على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يضحك، أمس الخميس، حيث وجد حالة من الهجوم الشديد عليه لنشر هذه الصورة في ظل حالة الحزن التي يعيشها الشعب المصري؛ بسبب الحادث الأليم في محطة مصر للقطارات وأسفرت عن مصرع 20 شخصًا وإصابة عشرات الأشخاص الآخرين.
ونشر العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي منشورات تهاجم محمد صلاح، مؤكدين أنه نشر صورة له وهو يبتسم في ظل حالة الحزن التي يعيشها الشعب المصري، لافتين إلى أنه لا يليق بالنجم الكبير أن يغض الطرف عن هذا الأمر ولا يشارك الشعب حزنه بسبب حادث محطة مصر.
فيما أكد جانب أخر من رواد "السوشيال ميديا"، أن محمد صلاح لم يقصد عدم مشاركة الشعب المصري حالة الحزن التي يمر بها؛ بل أنه في أول يوم للحادثة نشر تغريدة على موقع "تويتر" أكد خلالها خالص عزائه للشعب المصري، مؤكدين أن صورته وهو يبتسم نشرها بعد الفوز الكبير الذي حققه فريقه ليفربول على نظيره واتفورد بخمسة أهداف والعودة لتصدر الدوري الإنجليزي، خاصة في ظل إشادة وسائل الإعلام العالمية بالمستوى الكبير الذي ظهر به الفرعون المصري خلال المباراة.
ونصح العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي النجم المصري بحذف الصورة حتى لا يواجه أزمة حقيقية بسبب الهجوم الشرس الذي تعرض له، فيما لم يصدر أي رد من محمد صلاح على الهجوم عليه حتى الآن.
هذه الأزمة تأتي بعد أيام من الجدل الذي سيطر على وسائل الإعلام العالمية بعد بكاء المهاجم المصرى محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد.
وغلبت الدموع على محمد صلاح، قبل لحظات من استبداله خلال المباراة التى جمعت فريقه ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؛ ليصبح حديث الصحف العالمية بعد ذلك.
ونشرت صحيفة ديلى أكسبريس تعليقات الجماهير على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" على انهمار اللاعب فى البكاء قبل أن يستبدل فى الدقيقة 79 من عمر المباراة.