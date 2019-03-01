بين الضحك والبكاء.. أزمة جديدة تضرب محمد صلاح

هذه الأزمة تأتي بعد أيام من الجدل الذي سيطر على وسائل الإعلام العالمية بعد بكاء المهاجم المصرى محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد.

وغلبت الدموع على محمد صلاح، قبل لحظات من استبداله خلال المباراة التى جمعت فريقه ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؛ ليصبح حديث الصحف العالمية بعد ذلك.





ونشرت صحيفة ديلى أكسبريس تعليقات الجماهير على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" على انهمار اللاعب فى البكاء قبل أن يستبدل فى الدقيقة 79 من عمر المباراة.