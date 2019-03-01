بالصور.. انفجار يهز العاصمة الصومالية "مقديشو"

لقى 15 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب 30 أخرين على الأقل فى انفجار سيارة مفخخة فى العاصمة الصومالية مقديشو.



وذكر موقع "مريخ" الإخبارى الصومالى، أن الانفجار ضرب شارع مكة المكرمة الأكثر ازدحامًا فى المدينة مقديشو الملئ بالفنادق والمتاجر والمطاعم، مدمرًا عددًا من المباني.



وأعلنت جماعة الشباب المتشددة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى أنها شنت هجومًا انتحاريًا على فندق مكة المكرمة بالعاصمة وأن مقاتليها يقاتلون، فما قالت الشرطة الصومالية أنها تعرضت لإطلاق نار من جهة الفندق فى أعقاب الانفجار الأول.



يذكر أن حركة الشباب كانت وراء العديد من الهجمات البارزة التى نفذت فى جميع أنحاء الصومال على مدى السنوات الماضية.