القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الجمعة 01/مارس/2019 - 06:15 ص

روسيا: اضطررنا لاستخدام "الفيتو" على المشروع الأمريكى لـ"فنزويلا"

مندوب روسيا الدائم
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبنزيا
أ ش أ
dostor.org/2535973

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبنزيا، أن روسيا اضطرت لاستخدام حق النقض "الفيتو" فى مجلس الأمن الدولى على المشروع الأمريكى الخاص بشأن فنزويلا، كونه لا يهدف لمعالجة قضاياها.

وقال "نيبينزيا": "اضطررنا لاستخدام حق النقض (الفيتو)، لأن المشروع الأمريكى لا يهدف إلى حل مشكلة فنزويلا"؛ وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكان مجلس الأمن الدولى قد رفض فى وقت سابق اليوم قرارين متعارضين تقدمت بأحدهما الولايات المتحدة الأمريكية يدعو لانتخابات جديدة فى فنزويلا وادخال المساعدات إلى البلاد، وواجه القرار فيتو من روسيا والصين، بالمقابل دعا القرار الروسى إلى حفظ استقلال وسيادة هذا البلد، وحل الأزمة القائمة من خلال "آلية مونتيفيديو"، وواجه القرار رفض 7 دول وامتناع 4 عن التصويت مقابل تأييد 4 فقط دول له.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد فى 23 يناير الماضي.

واعترف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراجواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، جواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده، وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالى نيكولاس مادورو، الذى بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

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