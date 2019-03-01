على فرج يتأهل لنصف نهائى بطولة العالم للإسكواش

تأهل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميًا لرجال الإسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا في شيكاغو.



وفاز علي فرج على منافسه النيوزيلاندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعت الثنائي بربع نهائي البطولة وامتدت ل 57 دقيقة حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-7، 4-11، 11-1.



وبذلك يصبح علي فرج ثالث مصري متأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد تأهل محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا، وطارق مؤمن المصنف الثالث.



وتستضيف شيكاغو الأمريكية بطولة العالم للإسكواش، والتي يسدل الستار على منافساتها غدًا السبت، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائز البطولة 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.