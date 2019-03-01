نور الشربينى تتأهل إلى نصف نهائى بطولة العالم للإسكواش

نجحت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتينج والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الإسكواش، في حجز تأشيرة التأهل المصرية الثالثة للدور نصف النهائي ببطولة العالم المقامة حاليا في شيكاغو.



وفازت نور الشربيني على منافستها الويلزية تيسني إيفانز بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 31 ظقيقة وجلءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7، 11-5، 11-7.



وتأهلت نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا، إلى ربع نهائي بطولة العالم للإسكواش، بعد فوزها على منافستها الأمريكية أماندا صبحي، بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 52 دقيقة.



وبذلك تنضم نور الشربيني إلى نور الطيب المصنفة الرابعة عالميا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى، كثالث مصرية في نصف نهائي بطولة العالم.



وتستضيف شيكاغو الأمريكية بطولة العالم للإسكواش، والتي يسدل الستار على منافساتها غدًا السبت، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائز البطولة 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.