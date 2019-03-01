اليوم.. تكريم نجوم الفن فى ختام ملتقى القاهرة للرسوم المتحركة

تختتم اليوم الجمعة فعاليات الدورة الثانية عشر من ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة والمقام على مسرح مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



ويقام الملتقى تحت رعاية تحت رعاية إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، ومن المقرر ان يتم خلال الحفل تكريم عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنان أشرف عبد الفتاح، والموسيقار هاني شنودة، واسم الفنان الراحل دكتور أحمد الشربيني، وأشرف حمزاوي، وإبراهيم موسى، ومحمد عبد المعطي، والفنان الكيني "كوامى نيوجو" الذي شارك بإقامة عدد من الورش خلال الملتقى.



يذكر أنه شارك فى المسابقة الرسمية للملتقى هذا العام 121 فيلمًا من إجمالى 135 فيلمًا من مختلف الجهات المنتجة لأفلام الرسوم المتحركة من 20 دولة عربية وإفريقية وأجنبية، وشارك من مصر أفلام من إنتاج المركز القومى للسينما، المعهد العالى للسينما كليتى الفنون الجميلة "جامعة المنيا وحلوان"، وقطاع قنوات النيل المتخصصة، وغيرهم.