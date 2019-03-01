بالصور.. استمرار موجة الطقس السيئ فى الغربية

شهدت محافظة الغربية مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، استمرارًا لسقوط أمطار متفرقة متوسطة وغزيرة على المدن والقرى مع انخفاض شديد في درجات الحرارة؛ وذلك تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وتحولت الشوارع لبرك طينية مع تجمعات المياه، خاصة فى المناطق غير الممهدة.



وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، قد رفعت درجة الاستعداد للقصوى واتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ تحسبًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من استمرار سقوط أمطار مع تقلبات الجو وحذرت سكانها من تلك الموجة.



وكلف اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، مديري المديريات ورؤساء المدن والوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحذر لمواجهة تلك التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة ومراجعة جميع الاستعدادات لأي ظرف طارئ يحدث خلالها.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن تبدأ الأمطار في السقوط أمس الخميس وحتى اليوم الجمعة، على جميع مدن وقرى محافظة الغربية ومحافظات الوجه البحري بشكل متقطع حتى نهاية اليوم الجمعة.