ماجد المصرى ينتهى من تصوير 90% من مسلسله "بحر"

أوشك الفنان ماجد المصري، على الانتهاء من تصوير مشاهده في مسلسله الدرامي الجديد "بحر"، وذلك استعدادًا لعرضه على إحدى القنوات الفضائية، خلال الفترة المقبلة.



وانتهى "المصري" من تصوير نحو 90% من مشاهده بالعمل الذي تدور أحداثه في 60 حلقة، ومن المقرر أن ينتهي من أحداث المسلسل بالكامل خلال الأسبوع المقبل.



مسلسل "بحر" من إخراج أحمد صالح، وتأليف أحمد عبد الفتاح، ويشارك فى بطولته محمد دياب الذى يجسد دور صعيدى وتاجر سلاح، وثراء جبيل، والفنانة الشابة كوكى، وفوزية محمد، ومحمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ونورهان، ومنة عرفة.